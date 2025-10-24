El Ademar León no quiere perder la cabeza

Tercer partido consecutivo en una semana del Abanca Ademar en su feudo —tras Cuenca y Nexe— y por delante el reto de hacerse con el cuarto triunfo consecutivo en Liga que mantenga a los de Dani Gordo en los puestos de cabeza. Enfrente estará un BM Nava —20.30 horas— que llega a la capital ‘tocado’ con solo dos puntos en su casillero y un balance negativo de cinco derrotas y un solo triunfo. Sin embargo, nadie dentro del vestuario ademarista se fía y el máximo responsable ya advierte que o salen al cien por cien desde el minuto uno o lo pasarán mal.

Gordo, que tiene tocado a Gonzalo Pérez —máximo goleador de la Liga Asobal hasta la fecha— considera que la plantilla ha dado «un paso adelante, con todos los jugadores a un buen nivel», reseñando la participación en el último compromiso europeo de jugadores menos habituales como Rozada, Samu Saiz o Zapico, ofreciendo un rendimiento notable. De los naveros, el entrenador del Ademar destaca que es un conjunto «que, como ha demostrado los últimos años, tiene diferentes momentos a lo largo de la temporada, unos muy buenos y otros quizá no tanto», pero que, la pasada campaña, tras su inesperada eliminación en la Copa del Rey ante Alcobendas, fue capaz de hacerse con un partido que había dominado Ademar.

Un partido trampa

Por su parte, el entrenador del Nava, Álvaro Senovilla, apela al trabajo “con ahínco, responsabilidad y ganas” como fórmula para revertir la delicada situación del equipo. “El único camino es trabajar. Estamos en una situación que no esperábamos ni deseábamos, pero tenemos que cambiarla cuanto antes”, afirma. El preparador subraya que el equipo atraviesa un momento en el que la cabeza juega un papel importante. “Cuando los resultados no llegan, la confianza se resiente. Hay que seguir trabajando para que las situaciones de partido sean más cotidianas y no nos atenacemos. A través del trabajo en pista se puede equilibrar esa balanza”, explica.

Poco a poco el Ademar está alcanzando una cuota de regularidad interesante a pesar de la juventud de su plantilla, algo que Gordo lleva años valorando como algo básico para dar un paso al frente en la clasificación. El club hace de nuevo un llamamiento a su afición para que el aspecto de las gradas del Palacio marque la diferencia.