El Atlético Astorga viaja a por el triunfo a Langreo

El Atlético Astorga afronta una nueva entrega liguera dispuesto a demostrar que tiene sitio en la categoría. Los maragatos visitan precisamente a un directo rival como el Langreo (Ganzábal, 18.00 horas) al que intentarán superar para empezar a remontar el vuelo.

A pesar de su buen juego la suerte no ha estado en estos últimos envites ligueros con los de José Luis Lago, algo que intentarán dejar atrás para sumar tres valiosos puntos con los que rearmarse moralmente justo antes del compromiso de Copa del Rey que acometerán el próximo miércoles en La Eragudina frente al Mirandés.

El once de los maragatos apunta a algún cambio en la configuración de su once inicial para medirse a un rival que transita un escalón por debajo de los verdes y que aún no sabe lo que es ganar en lo que va de campeonato. El Atlético Astorga sí lo ha hecho y nada menos que a domicilio. Circunstancia que intentará repetir para además alejar en cuatro puntos a su rival y si todo se le da bien incluso poder salir a final de la jornada de los puestos de descanso. La clasificación está muy apretada y sumar de tres en tres puede ayudar mucho.

Eso sí, será preciso que mejore su eficacia en ataque para tener opciones de puntuar e incluso de poder ganar en este desplazamiento liguero.