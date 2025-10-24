León ruge por el primer triunfo en su Reino

La Cultural pretende estrenar victoria este sábado en el Reino de León (14.00 horas) frente al AD Ceuta, con el que compartió ascenso a Segunda División, ambos como campeones de sus respectivos grupos y que llega en racha con siete jornadas sin conocer la derrota, las cinco últimas sin encajar gol.

Después de la goleada culturalista a domicilio ante el colista, Real Zaragoza (0-5), el Cuco Ziganda tendrá que decidir si mantiene el esquema y los mismos jugadores o se decanta por dotar de mayor cariz ofensivo a un equipo al que le está costando sumar su primer triunfo local, aunque esté en el grupo de cabeza de los mejores visitantes de la LaLiga Hypermotion.

Ziganda podría decantarse por prescindir de inicio de Selu Diallo para introducir a un jugador con mayor capacidad ofensiva por banda, en concreto al internacional sub-18 Paco Cortés, y también optar en el otro extremo por el regreso de Pibe o incluso por dar entrada de inicio al brasileño Lucas Ribeiro, si es que su estado físico se lo permite ya.

Las únicas bajas serán las de Eneko Satrústegui y, previsiblemente Rafa Tresaco, si bien el extremo podría entrar en la convocatoria dos meses después tras haber participado durante la semana en las sesiones preparatorias, mientras que Mboula será duda tras sus problemas físicos que le han impedido participar en los dos últimos encuentros.

El AD Ceuta propugna aprovechar su buena dinámica que le instala en la zona media-alta de la tabla al lograr 15 de los últimos 21 puntos en juego. El técnico lleva cuatro jornadas repitiendo la misma alineación, aunque mantiene la duda en la portería entre Guille Vallejo y Pedro López debido a unas molestias musculares del portero exculturalista, titular en las últimas cinco jornadas. El resto del bloque de José Juan Romero en un principio no causará modificaciones, debido a su extraordinario rendimiento.

Alineaciones probables:

Cultural: Badía; Iván Calero, Rodri, Barzic, Hinojo; Thiago Ojeda, Bicho, Pibe o Lucas Ribeiro, Paco Cortés o Sobrino, Chacón; y Manu Justo.

Ceuta: Guille Vallejo o Pedro López; Anuar, Carlos Hernández, Diego González, José Matos; Youness, Rubén Díez, Kuki Zalazar; Koné, Marcos Fernández y Aisar.

Árbitro: Manuel Ángel Pérez Hernández (Comité Madrileño).