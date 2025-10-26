Atraco arbitral en Ponferrada

Creado: Actualizado:

La Federación de Castilla y León de Fútbol, su Delegación del Bierzo y Laciana y sobre todo el colectivo de árbitros deben hacérselo mirar con respecto a la denominada imparcialidad arbitral. Es sonrojante y vergonzante el arbitraje desarrollado por la colegiada principal Ainhoa Bernardo y sus asistentes Brayan Gómez y Guillermo Castro este domingo en el partido de Regional Juvenil ‘Liga Recoletas’ entre la SD Ponferradina y el CDF Peña. Se supone que todos los colegiados son al menos igual de objetivos e imparciales que los del Comité Técnico de Árbitros de León. Y lo digo con conocimiento de causa.

No le puede seguir sucediendo a los equipos de León, en este caso al CDF Peña, que el trabajo y los entrenamientos realizados durante la semana no sirvan para nada ante las decisiones caserísimas del colectivo arbitral berciano. Esta mal llamada imparcialidad arbitral se está llevando por delante muchas ilusiones de los chicos que se entusiasman por hacer realidad sus objetivos y sueños futboleros cada fin de semana. Chavales que huyen de otros pasatiempos menos recomendables a unas edades en las que el deporte se convierte en la válvula de escape ideal para dar rienda suelta a sus preferencias para convertir el fin de semana en su particular estado de bienestar.

En esta oportunidad, tanto la árbitra Ainhoa Bernardo como sus acompañantes Brayan Gómez y Guillermo Castro tenían que pensar muy seriamente abandonar esta labor tan bonita y vinculada con el deporte como es el arbitraje si piensan continuar por una línea que va más allá de una mala tarde o pitar horrorosamente un partido con premeditación y casi alevosia para beneficiar en este caso a la SD Ponferradina y por lo tanto perjudicar al CDF Peña, como sucedió este domingo, porque no es la primera vez que pasa. Sólo la actuación del trío arbitral estuvo a punto de provocar un altercado público.

Las reglas de fútbol, supongo que las conozcan, aunque lo dudo. El que crea que exagero, por aquello de que siempre habrá alguno que me tilde de peñista, que repase el vídeo del partido, aparte de la expulsión del portero local, que no se produjo, y el gol anulado, totalmente legal, al peñista Marcos. ¡¡¡Bochornoso!!!