Javier Del Cueto y Mireia Fernández se llevan la gloria en la October Bike Astorga

Javier del Cueto y Mireia Fernández son ya parte de la historia de la October Bike Astorga. Ambos como los triunfadores de su séptima edición que tuvo como salida y meta la capital maragata y en al que en la categoría de EBike la gloria se la llevaba Carlos Jovellar.

Con algo más de 170 protagonistas, en la categoría absoluta masculina el asturiano Del Cueto imponía desde la misma salida sus galones de favorito. Sobre un trazado espectacular a la vez que exigente el a la postre vencedor iba a marcar la pauta desde la misma salida para cobrarse una distancia suficiente con la que cruzar la línea de meta en solitario como triunfador con un tiempo de 2h05:28.

Podio masculino de la October Bike Astorga.MÓNICA PÉREZ

A algo más de cuatro minutos lo hacía el vallisoletano David Ramos, cerrando el podio el leonés Mario Puente que en un intenso e igualado mano a mano lograba superar por un segundo al también leonés Pablo Fernández, a la postre cuarto. Alejandro Gil completaba el top-5 de la carrera.

En cuanto a la categoría femenina Mireia Fernández no daba opción a la otra participante en la October Bike Astorga, la corredora del Astorga Running Pili Álvarez. Desde los primeros metros su poderosa pedalada le permitía abrir una distancia que fue en aumento para alcanzar la victoria con un crono de 3h09:00. A casi 20 minutos llegaba Pili como segunda en la carrera.

Mireia y Pili, podio final de la categoría femenina.MÓNICA PÉREZ

Respecto a la categoría de EBike Carlos Jovellar lograba superar al resto de rivales que optaban al primer peldaño en el cuadro de honor. Lo hacía a un ritmo que por muy poco no se quedaba por debajo de la barrera de las dos horas (2h00:09) y con algo más de tres minutos y medio de margen con José Ignacio Gutiérrez mientras que la tercera posición iba a parar a manos del astorgano Víctor Hernández.

Por categorías Mario Puente era el mejor en la senior al igual que David Ramos en máster 30 masculino. En la máster 30 femenina la mejor era Mireia Fernández con Javier del Cueto repitiendo en lo más alto en máster 40 masculino. En la máster 40 femenino ese honor correspondía a Pili Álvarez completando el cuadro de honor Roberto Álvarez como el mejor en máster 50 y Javier Puente en máster 60.

Reconocimiento al CD Los Lamentables.MÓNICA PÉREZ

La October Bike Astorga reafirmó así su condición de referente dentro de las pruebas de BTT en la provincia puntuando también para la Copa Diputación.

Antes de la salida los organizadores de la carrera con el respaldo del Ayuntamiento de la capital maragata, el Astorga Running, entregaba una placa de reconocimiento al CD Los Lamentables por su implicación en la carrera.