Fiesta 'pío-pío' de la peña de la UD Las Palmas de La Bañeza
FÚTBOL. Más de 200 aficionados celebraron su aniversario con presencia del club insular
La Peña UD Las Palmas de La Bañeza está a las puertas de sus bodas de plata. Y con una salud envidiable. Lo demostró en la fiesta de su 24ª aniversario que congregó a más de 200 simpatizantes en una cena de gala en la que el amarillo fue el color predominante y el tradicional grito de 'pío-pío' del equipo insular sonando durante toda la velada.
La peña más numerosa del club, que precisamente tiene su sede a 2.000 kilómetros del estadio Gran Canaria, vivía un día muy especial. Desde la tarde cuando en su sede se recibía a las autoridades, invitados y homenajeados, hasta la cena que se prolongó hasta pasadas las doce de la madrugada.
Con Hermógenes Celada, presidente de la peña, ejerciendo de anfitrión, y una destacada representación de la UD Las Palmas, empezando por Paquito y siguiendo por Vicente Gómez, adjunto al director deportivo del club insular, Luis Helguera.
A nivel deportivo la peña UD Las Palmas de La Bañeza invitaba también a Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural. Y en el institucional la representación del Ayuntamiento de La Bañeza la encabezaba el alcalde Javier Carrera junto a su concejal de Eventos, José Carlos Prieto.
Peñas como la del Real Madrid de La Bañeza o el CD La Bañeza también tuvieron su presencia arropando esta celebración al igual que el ex árbitro asistente Rafa Guerrero.
El turno de entrega de presentes y reconocimientos puso el punto final a una celebración que se despedía como se inició, al grito de 'pío-pío'.
Y ayer domingo una comida con arroz a la zamorana y papas arrugadas con ajoarriero.