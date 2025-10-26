Fiesta 'pío-pío' de la peña de la UD Las Palmas de La Bañeza

La Peña UD Las Palmas de La Bañeza celebró por todo lo alto sus 24 años. Y con muy buena salud.DL

La Peña UD Las Palmas de La Bañeza está a las puertas de sus bodas de plata. Y con una salud envidiable. Lo demostró en la fiesta de su 24ª aniversario que congregó a más de 200 simpatizantes en una cena de gala en la que el amarillo fue el color predominante y el tradicional grito de 'pío-pío' del equipo insular sonando durante toda la velada.

La peña más numerosa del club, que precisamente tiene su sede a 2.000 kilómetros del estadio Gran Canaria, vivía un día muy especial. Desde la tarde cuando en su sede se recibía a las autoridades, invitados y homenajeados, hasta la cena que se prolongó hasta pasadas las doce de la madrugada.

Con Hermógenes Celada, presidente de la peña, ejerciendo de anfitrión, y una destacada representación de la UD Las Palmas, empezando por Paquito y siguiendo por Vicente Gómez, adjunto al director deportivo del club insular, Luis Helguera.

A nivel deportivo la peña UD Las Palmas de La Bañeza invitaba también a Natichu Alvarado, consejera ejecutiva de la Cultural. Y en el institucional la representación del Ayuntamiento de La Bañeza la encabezaba el alcalde Javier Carrera junto a su concejal de Eventos, José Carlos Prieto.

Peñas como la del Real Madrid de La Bañeza o el CD La Bañeza también tuvieron su presencia arropando esta celebración al igual que el ex árbitro asistente Rafa Guerrero.

El turno de entrega de presentes y reconocimientos puso el punto final a una celebración que se despedía como se inició, al grito de 'pío-pío'.

Y ayer domingo una comida con arroz a la zamorana y papas arrugadas con ajoarriero.