El Bembibre pincha en hueso

El Atlético Bembibre perdió el partido que lo enfrentaba al líder de la clasificación (0-1), el Cristo Atlético de Palencia. El encuentro mantuvo la igualdad durante todo el tiempo, con intensidad y mucho ritmo en las jugadas, con velocidad de transición y duelos individuales que marcaron un duelo vistoso. Desde el inicio Ivanildo ya tuvo que emplearse a fondo al igual que el portero visitante.

Todo se mantuvo equilibrado hasta que el conjunto visitante sacó una falta rápidamente aprovechando una galopada de su capitán Aparicio que empalmó un potente disparo y entró al fondo de la portería a pesar de la estirada de Ivanildo.

Tocada reaccionar

Con algo menos de media hora por delante el Atlético Bembibre se fue en busca del empate que pudo llegar al disparo forzado de Valentín. Una roja directa a Jorge dejó al Bembibre con uno menos y con la lesión de Expo con dos menos los últimos diez minutos. Aun así lo intentó un Atlético Bembibre que acabo vacío y perdió los tres puntos en liza ante el líder por su falta de acierto a la hora de materializar sus ocasiones y diezmado cuando se quedaba con un jugador menos sobre el campo.