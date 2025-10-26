Lío arbitral en el Ponferradina-Peña de la categoría Regional Juvenil

El partido de Regional Juvenil entre la Ponferradina y el CDF Peña acabó como el rosario de la aurora. Y todo después del arbitraje de Ainhoa Bernardo y sus asistentes Brayan Gómez y Guillermo Castro. El trío arbitral estuvo a punto de provocar un altercado público en toda regla por sus decisiones partidarias, abusivas y denunciables ante la Real Federación de Castilla y León de Fútbol tras la deplorable actuación para favorecer a la Ponferradina, de la que la árbitra principal es cuanto menos fiel seguidora. No expulsar al portero local con roja directa, anular un gol legal al equipo rival en el minuto 90+2 y dos expulsiones con roja directa a jugadores de la Peña por protestar la no concesión del gol legal estuvieron a punto de causar un grave disturbio público. La Federación de Castilla y León tiene que repasar el vídeo del partido y actuar con contundencia.