Yayo sí jugará ante el Tropezón

La Cultural y Deportiva Leonesa se enfrentará en la primera eliminatoria de la Copa del Rey al equipo cántabro del Tropezón, este martes a las 20.00 horas en el campo de Santa Ana de césped artificial, con una alineación de jugadores menos habituales, entre los que estará el mediocentro Yayo González, confiando en que el equipo suplente se adapte al sistema de juego y logre superar la primera ronda. La alineación para este partido específico a buen seguro que no aparecerán los que juegan con asiduidad en el equipo leonés en el campeonato de Liga de Segunda División, pero es previsible que los menos habituales sean los que salgan al campo de juego cántabro.

El Tropezón de Tanos milita en el Grupo 3 de Tercera Federación. Ocupa la tercera posición en la tabla, aunque en la presente jornada perdió la oportunidad de encaramarse al líderato, después de perder en su propio terreno de juego frente al Cuarnizo, además por un marcador amplio de 0-3.

De momento, la Cultural aparca la Liga tras la derrota ante la AD Ceuta (0-1), que hace que continúe sin saber ganar en su Reino en lo que va de campeonato. Rubén Sobrino afirmó tras caer el sábado: «En la primera mitad el equipo demostró ganas y valentía para buscar el gol, fuera como fuera, con centros, por dentro, en paredes, segunda llegada, encontrando diferentes formas para atacar». Después, admitió: "El rendimiento en la segunda mitad quizá bajó en intensidad después del alto ritmo de la primera y el rival, al ver que se les hacía daño, colocó una línea de cinco y hasta de seis jugadores que nos complicó mucho, y es una de las cosas que habrá que corregir para el futuro". Sobrino, uno de los últimos refuerzos culturalistas en el mercado estival, considera que en las últimas derrotas encajadas por la Cultural han pagado «caro", recalcó, errores que les han costado goles como en Córdoba, en el descuento de la primera mitad, y en la acción del penalti cometido sobre Konrad y luego transformado por Rubén, en ambas ocasiones para caer por la mínima. A pesar de que el equipo leonés sigue sin ganar en el Reino de León, el delantero dijo: «Se están haciendo bien las cosas y es el camino correcto".