Ziganda: "Los menos habituales van a tener su oportunidad ante el Tropezón"

El Cuco Ziganda afirma que los menos habituales van a tener su oportunidad en la Copa del Rey.DL

Ziganda ve la Copa del Rey, que su equipo iniciará este martes en el campo de césped artificial de Santa Ana, ante el Tropezón de Tanos cántabro de Tercera Federación como una competición "bonita, que es oficial y sólo tiene cosas buenas y permite mantener viva toda la plantilla", mantiene el técnico.

El entrenador navarro anuncia que jugarán de inicio los menos habituales, que dejará en la capital leonesa a alguno de los más utilizados o que arrastra alguna molestia e incluirá en la convocatoria a futbolistas del filial que ya han entrado en los planes del primer equipo.

Ziganda espera a un conjunto cántabro "supermotivado y excitado, para lo que hay que estar preparados a nivel mental porque para ellos va a ser su 'final de Champions' y es difícil de poder igualar porque llevarán tiempo pensando en este partido", expone.

Sobre la falta de gol, fundamentalmente en el Reino de León, el técnico culturalista insiste en recurrir al trabajo y "picar piedra hasta tirar el muro porque el equipo está jugando como entrena".

En este apartado, la cita copera puede suponer un alivio para delanteros como el internacional rumano Daniel Paraschiv, que después de arrancar la temporada como titular, ha pasado a tener un papel bastante testimonial desde la llegada al banquillo de Ziganda. "Cualquier oportunidad es buena y para los delanteros específicos como es el caso de Daniel (Paraschiv) o Manu (Justo) el gol es su obsesión y marcar le vendría muy bien anímicamente, porque el gol cura muchos males y hasta ahora no ha desplegado lo que lleva dentro aunque esté trabajando duro", matiza.