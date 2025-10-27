Ángel Jiménez: «Yo vine a la Ponferradina para sumar»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Fue la estrella del partido en Mérida. Ángel Jiménez disfruta de un nuevo rol en la Deportiva tras dos temporadas a la sombra de Andrés Prieto. Ahora es titular, aunque él no se considera como tal, como tampoco se consideraba suplente antes. Ha encajado un solo gol en los cinco partidos disputados, en un equipo que es el menos goleado a domicilio con sólo dos tantos recibidos en cinco salidas. «Para esto llevo dos años trabajando; para esto vine aquí; para estos días soy portero y la verdad que muy contento. Yo vine aquí queriendo sumar desde el primer día y sea de la forma que sea, yo estoy preparado para todo. Ahora me está tocando participar y sumar en el campo y antes aportaba de otra manera. Esos datos hablan bien de cómo está trabajando el equipo defensivamente. En los anteriores partidos nos generaron muy poco. No me gusta centrarme en los números porque pueden ser un poco engañosos en ese sentido, pero hablan bien de mí y sobre todo del conjunto de la Ponferradina. Si mis compañeros no me salvan, yo no les puedo salvar y es recíproco. Entonces eso habla bien del bloque», apunta el arquero.

Ángel Jiménez sólo tuvo algún protagonismo en la Copa en las anteriores temporadas. Pero ahora que es el teórico arquero titular, quizá en Logroño juegue Prieto: «Bueno, eso de titular... Yo me considero como tal. Ni cuando antes la gente me decía suplente, me sentía suplente, ni ahora me siento titular. En el equipo estamos tres porteros, y el míster es el que decide. Yo estoy trabajando día a día, semana a semana, y cuando llega el fin de semana, el míster es el que decide. Si decide que yo juegue de titular ese partido, pues a dar el 100%; si decide que ese partido no participe, pues a dar igualmente el 100%, pero de otra forma». Por último y sobre la Copa, ésta es la pretensión del equipo en palabras del arquero: «El objetivo es ir pasando de ronda».