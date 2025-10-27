Monroy, nuevo delegado de León, y El Bierzo mira a Marcelino Maté

El Comité Técnico de Árbitros de León ya tiene nuevo delegado en Miguel Ángel Monroy Vidal, un hombre experto en pitar partidos de fútbol base en su época en activo. Tras las convulsiones en la cúpula arbitral leonesa desde que el ya exculpado Alberto Celemín fuera destituido por Marcelino Maté como delegado del CTA de León por posar en la famoso foto antiberciana y anti SDP, en Ponferrada su delegado de los árbitros, Iván Fernández, a su vez esposo de la árbitra Ainhoa Bernardo, hace lo que le ordena la Federación de Castilla y León antes de que Maté imponga su ley para resolver el atraco arbitral sufrido por la Peña.