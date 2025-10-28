La Cultural se toma otra ronda

A base de efectividad, la Cultural se trajo del campo de césped artificial de Santa Ana el pase a la segunda eliminatoria de la Copa del Rey tras vencer al CD Tropezón (1-3) con goles de Paraschiv, de penalti, Tomás Ribeiro y Mboula. No se vio la mejor versión del conjunto del Cuco Ziganda, pero una pena máxima convertida en gol por Paraschiv allanó el camino para meterse en la segunda ronda copera. Ya en la reanudación pusieron más tierra de por medio con el 0-2 de Tomás Ribeiro. Pese a que Madroño recortó la diferencia a seis minutos del final para hacer soñar al equipo cántabro, ya en el tiempo de añadido Jordi Mboula firmó la sentencia leonesa con el 1-3.

Empezó la Cultural intentando que las tres categorías de diferencia entre ambos equipos se notaran pronto sobre el campo. Mandó de inicio y a los tres minutos ya podría haberse adelantado en el marcador si, a la salida de un córner, el remate de Fornos no lo hubiera sacado la defensa local sobre la misma línea de gol.

Pese a que tardaron un poco más en entrar en el partido, los cántabros también encontraron el camino para aproximarse a las inmediaciones de la portería de Miguel Bañuz, que tuvo que imponerse por alto para despejar de puños y evitar males mayores en el primer saque de esquina de los de Fernando Crespo.

Poco antes de llegarse al primer cuarto de hora empezó a resultar relevante el Pibe, que tras desbordar por la banda derecha puso atrás un pase de la muerte que un zaguero local pudo rechazar antes que encontrara el remate letal. Fue el preámbulo a la acción que empezó a decantar el duelo, ya que tan solo un minuto después una llegada leonesa al área terminó en penalti. Paraschiv fue el encargado de ejecutarlo y convertirlo en el 0-1.

La ventaja dio tranquilidad a los del Cuco Ziganda, que cumplían con el pronóstico en Santa Ana y veían como el reloj corría ya a su favor. No por ello renunciaron a ampliar la renta, sabedores que el camino para no dejar margen de reacción al Tropezón era seguir mandando a través del balón y buscando profundidad arriba.

Poco antes de la media hora un preciso centro de Pibe encontró el remate de Paco Cortés, pero no el camino entre los tres palos de un Pablo Galnares que respiró cuando vio el balón marcharse alto. También de los pies del argentino nació la siguiente ocasión leonesa, en un remate de cabeza de Ribeiro que detuvo el guardameta cántabro.

Ya en los últimos cinco minutos del primer tiempo, una asistencia aérea de Yayo para Cortés, que mandó su remate ligeramente desviado, fue la última ocasión de la Cultural, que antes del descanso tuvo que ampararse en una buena intervención de Miguel Bañuz para irse a los vestuarios con una ventaja que, pudiendo ser mayor, también habría podido esfumarse en el último momento.

Quizás el aviso del conjunto cántabro fue lo mejor que le podía pasar a la Cultural, ya que salió en el segundo tiempo dispuesto a doblar su ventaja para que el partido no se le complicara. A los 9 minutos de la reanudación, el portero local Galnares sacó una mano salvadora para mandar el balón a córner. Y tras el saque de esquina, Tomás Ribeiro no perdonó para establecer un 0-2 ya mucho más tranquilizador.

Ya dentro de los últimos veinte minutos pudo sentenciar Paraschiv, pero se topó con la inspiración de un Galnares que sostuvo a su equipo para que se pudiera meter de nuevo en el partido. Fue en el minuto 84, cuando un despiste en la defensa leonesa lo aprovechó Madroño para batir a Miguel Bañuz y hacer soñar a la afición del Tropezón.

La ilusión local por alcanzar el empate y llevar el desenlace a la prórroga estuvo cerca de disiparla Diego Collado en la jugada siguiente, pero quien sí acabó sentenciando definitivamente fue Jordi Mboula ya en el tiempo de añadido, cuando con los cántabros volcados en ataque culminó una rápida transición para el definitivo 1-3. La Cultural se tomará otra ronda de Copa.