Los Suárez Riesco: la familia leonesa que arrasa en el esquí náutico

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Son los Suárez Riesco, una familia leonesa con 7 hijos que crece a ritmo de Slalom. León, diciembre 2011, nace Simoneta, la mayor de siete hermanos que han tenido en elembalse de los Barrios de Luna su centro de actividades durante los últimos años. En el club Esnale (Esquí Náutico León), arrancaron sus primeras lecciones de esquí náutico con apenas 4 años cumplidos. Hoy es Top 10 en el ranking europeo y ha representado a España en los dos últimos campeonatos de Europa de Italia 2024 y Madrid 2025 donde ue finalista y tuvo opciones de podio.

Pedro, febrero 2013, es también un esquiador de proyección. Tiene la segunda mejor marca nacional en U12 en los últimos años y hoy es el número 13 en ranking europeo de U12. Recientemente ha batido su mejor marca personal y en el pasado campeonato de España de 2025 ha resultado vencedor. Pedro es tres veces campeón de España y el próximo año seguramente podrá representar a nuestro país en la categoría masculina de los europeos de U14, que se celebrarán en Grecia.

Por su parte, Lourdes, marzo 2014, es campeona de España de slalom en la reciente edición 2025, donde también consiguió una plata en figuras. Lourdes ha sido también campeona de España en U10 durante el año pasado. Ella ostenta actualmente el record de España de la era actual en la categoría U12 con 1 boya a 52 Km/h conseguida en el campeonato internacional de Burdeos; una marca que logro repetir en el campeonato de España 2025 en Madrid. Su puesto en el ranking europeo femenino de U12 es el número doce y de entre las nacidas en 2014 su puesto es el cuarto. Una increíble posición para encarar los próximos años.