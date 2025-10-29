La Cultural solo es fiable cuando juega lejos de León

Extraño el caso de la Cultural en esta primera parte de la temporada en la que aún no sabe lo que es ganar en el Reino de León —solo dos empates— y donde los goles brillan por su ausencia —uno de Manu Justo en la derrota contra el Castellón— y, sin embargo, se ha convertido en uno de los mejores visitantes de Segunda División con tres meritorios triunfos en Santander, Valladolid y Zaragoza, a los que se suma la victoria del pasado martes en Copa del Rey frente al Tropezón. Cara y cruz para un equipo que encaja poco y apenas concede ocasiones desde que Cuco Ziganda se hizo cargo del banquillo, pero que como local ni convence y, lo que es peor, ni vence.

Toda la presión que acumulan en su feudo, la sueltan a domicilio y eso les basta, por ahora, para caminar en el fino alambre que separa los puestos de descenso a los infiernos de Primera Federación y de paso para tomarse otra ronda copera. En esas cuatro victorias —las tres de Liga y la de Copa— la Cultural fue capaz de anotar treces goles y encajar tan solo tres. Números que urge extender cuanto antes al Reino de León. De momento los aficionados van a muerte, pero el runrún puede aparecer en las gradas en cualquier momento. Si no ganan el sábado al Mirandés la noche de Halloween quizá se adelante unas horas como la peor de las pesadillas.

La Copa del Rey suele 'molestar' a los equipos del fútbol profesional que pelean por otras aspiraciones, aunque en estas primeras rondas sirven de escaparate para los menos habituales. Hubo tiempo para que Paraschiv y Mboula se estrenaran como goleadores culturalistas o como recuerdo de que Miguel Bañuz —ahora suplente- fue uno de los héroes del ascenso hace solo unos meses.

Si la Cultural rompe el maleficio este sábado contra los burgaleses y al fin le da una alegría a los suyos, los fantasmas saldrán como alma que lleva el diablo rumbo a Miranda. Duelo de necesitados, de urgencia por salir de la UCI, de seguir construyendo una casa que Cuco va cimentando bien, pero que adolece de magia arriba. Quizá los delanteros no sean tan del montón como muchos se piensan. Fuera se desatan, no les tiembla el pulso.

El once de Ziganda volverá a recuperar a los habituales en Liga, pero queda definir a qué juega esta Cultural cuando ataca. De momento, en su Reino, a prácticamente nada.