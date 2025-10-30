Los pilotos leoneses dominan en la última prueba del Trial de Niñ@s

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los pilotos leoneses siguen pisando fuerte en la modalidad de trial. La última demostración tuvo como escenario el Trofeo de León en la localidad de Fáfilas dentro del trofeo Trial para Niñ@s. en la prueba final del calendario hasta cuatro triunfos y seis podios más lucieron en su bagaje.

En la categoría TRA, Noel Castro González (CD Moto Bierzo) lograba subir a lo más alto del podio con 31 puntos, cuatro menos que el segundo clasificado y seis respecto al segundo piloto provincial del cuadro de honor, Saúl Guerrero Gallego (CD Pobladura R.). Carmen Guerrero Carballo (CD Moto Bierzo) era cuarta y Marín Pérez Sánchez (CD Pobladura R.), quinto.

En TRB Lucas Fernández Huerga (CD Pobladura R.) lideraba el dominio de su club apuntándose la victoria por delante de sus compañeros Christian López González y Sergio Calzada del Río, segundo y tercero en la clasificación de la prueba quedándose a las puertas de los trofeos el también piloto del club berciano, Enzo Álvarez Fernández.

Por lo que respecta a Féminas B Marina Osorio Díez (CD Pobladura R.) levantaba el trofeo de vencedora.

En TRC Marco Sal se apuntaba el primer puesto seguido de Hugo Valentín mientras que el tercer puesto del podio iba a parar a manos del piloto del CD Pobladura R., Alejandro Sánchez Arias. Del mismo club era el cuarto, Christian González García.

En cuanto a la categoría de Féminas C, el CD Pobladura R. se llevaba el pleno en el cuadro de honor con el primer puesto de Carla Freile López seguida por este orden por Amelia Álvarez Fernández y Carla Aguado Barreales.

Todo para refrendar una excelente temporada y también el buen hacer de los pilotos leoneses en las categorías de base donde a lo largo de las diferentes entregas han logrado numerosos triunfos y también lugares destacados ante el resto de rivales de la Comunidad.

Su nivel también ha quedado refrendado en las diferentes clasificaciones generales de este Trofeo de Niñ@s.