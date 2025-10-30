Juan Carretero, el coronel que amaba a los caballos, fallece a los 85 años

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Juan Carretero Mateo, Coronel de Caballería ligado en diversas funciones a la Federación Hípica de Castilla y León, donde en la actualidad era presidente de la Comisión de Concurso Completo, ha fallecido este jueves 30 de octubre en Valladolid.

Carretero compitió en los años sesenta, setenta y ochenta en las disciplinas de Salto y Completo, con caballos como “Sheta”, “Palmero”, “Diamante” o “Trampas”.

Era poseedor de los títulos de Profesor de Equitación, Especialista en Cría Caballar, Profesor de Educación Física, o Juez Nacional de Salto, entre otros. Entre las distinciones, contaba con la Cruz 1ª clase de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco, y Cruz 2ª clase de la Orden del Mérito Militar con distintivo blanco.

Su dedicación por el deporte hípico, le llevaría a ocupar diversos cargos y funciones en la Federación Hípica de Castilla y León desde sus inicios, donde en la actualidad presidía la Comisión de Concurso Completo. E igualmente, fue miembro del Comité Técnico de Jueces de la Real Federación Hípica Española.

Desde la Federación Hípica de Castilla y León destacan que "su espíritu deportivo, saber estar, y comportamiento ejemplar, permanecerá para siempre entre quienes le conocimos".