Diario de León
URGENTE

Un militar muerto y al menos otro herido grave tras explotar una granada en unas maniobras en Viator

Atlético Mansillés y CD La Virgen se juegan más que tres puntos

FÚTBOL | 3ª FEDERACIÓN. El Bembibre busca volver a la senda del triunfo en Soria

El equipo virginiano tiene una gran prueba de fuego ante el Atlético Mansillés.

El equipo virginiano tiene una gran prueba de fuego ante el Atlético Mansillés.virginia morán

Publicado por
DL
León

Creado:

Actualizado:

La novena jornada de la competición liguera del Grupo 8 de Tercera División viene marcada por el derbi que este sábado (16.15 horas) dirimirán Atlético Mansillés y La Virgen en el campo de La Caldera, dos equipos que marchan en la parte media-alta de la tabla clasificatoria y cuyos tres puntos en litigio son claves para mantenerse entre los aspirantes a disputar el play off de ascenso.

Ambos llegan de formar diferente al duelo leonés de la jornada. Los locales, que repiten en su feudo, llegan tras imponerse al Mirandés B (1-0) mientras los visitantes lo hacen tras caer en su feudo ante el Atlético Tordesillas (0-1), dándose la circunstancia que los dirigidos por Nanín se han impuesto a Numancia B, Júpiter Leonés y Unionistas B, a todos por 0-1 para caer derrotado ante el Villaralbo por el mismo tanteo, mientras que los hombres de Montaña en su feudo no conocen la derrota tras imponerse a Villaralbo y Mirandés B, en ambos por 1-0, y firmar tablas sin goles ante Numancia B y Unionistas B. 

El Atlético Bembibre se enfrenta (16.15 horas) al Numancia B en Soria, mientras el Júpiter lo hará el domingo (12.00 horas) al Mirandés B a domicilio, llegando ambos equipos tras caer derrotados frente a Cristo Atlético (0-1) y Mojados (1-0) respectivamente.

tracking