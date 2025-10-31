Atlético Mansillés y CD La Virgen se juegan más que tres puntos

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

La novena jornada de la competición liguera del Grupo 8 de Tercera División viene marcada por el derbi que este sábado (16.15 horas) dirimirán Atlético Mansillés y La Virgen en el campo de La Caldera, dos equipos que marchan en la parte media-alta de la tabla clasificatoria y cuyos tres puntos en litigio son claves para mantenerse entre los aspirantes a disputar el play off de ascenso.

Ambos llegan de formar diferente al duelo leonés de la jornada. Los locales, que repiten en su feudo, llegan tras imponerse al Mirandés B (1-0) mientras los visitantes lo hacen tras caer en su feudo ante el Atlético Tordesillas (0-1), dándose la circunstancia que los dirigidos por Nanín se han impuesto a Numancia B, Júpiter Leonés y Unionistas B, a todos por 0-1 para caer derrotado ante el Villaralbo por el mismo tanteo, mientras que los hombres de Montaña en su feudo no conocen la derrota tras imponerse a Villaralbo y Mirandés B, en ambos por 1-0, y firmar tablas sin goles ante Numancia B y Unionistas B.

El Atlético Bembibre se enfrenta (16.15 horas) al Numancia B en Soria, mientras el Júpiter lo hará el domingo (12.00 horas) al Mirandés B a domicilio, llegando ambos equipos tras caer derrotados frente a Cristo Atlético (0-1) y Mojados (1-0) respectivamente.