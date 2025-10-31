Carlos Miguel Lobato apunta al podio en el Mundial de Canicross

Carlos Miguel Lobato inicia con fuerza y ambición la temporada competitiva. Lo hace nada menos que en el Mundial de Tierras Secas Sprint que este año tiene como escenario la localidad checa de Pandubice.

El musher bañezano buscará ser protagonista en una prueba en la que se dan cita más de mil participantes y que en la categoría de veteranos lo sitúa como uno de los favoritos en la lucha por el podio. el quinto puesto en el último Europeo disputado en Finlandia son parte del aval con el que ha viajado al torneo. También el subcampeonato de España.

Después de un ejercicio pasado que cerraba con una nota destacada, el Mundial se le presenta a Carlos Miguel Lobato como una oportunidad inmejorable para dar mayor lustre a su palmarés con un trofeo en el que también tendrá una parte importante de mérito si logra acabar en el podio su inseparable perro Sauron.

El musher leonés competirá en la modalidad de canicross en la qu es un consumado especialista desde hace muchos años.

El Mundial, que se disputa del 5 al 11 de noviembre y al que ya ha viajado Carlos Miguel cuenta con la presencia de 67 países y también tiene como aliciente en su caso la opción de ganarse una plaza directa para el Europeo del próximo año en Suecia.

El reto pasa por superar un recorrido de cinco kilómetros y medio que los competidores, entre ellos el musher bañezano, deberán realizar a lo largo de dos mangas lo que sin duda alguna obliga a estar consistente en ambas. Lobato llega precisamente junto a su perro de la raza greyster, Sauron, en un gran momento de forma. Se han preparado para ello y así poder aprovechar campeonatos de este nivel para mostrar su verdadero nivel.

EN UN GRAN MOMENTO

«Llegamos en un buen estado de forma tanto Sauron como yo. Nos hemos preparado para dar lo máximo y que el nivel sea el más elevado dada la exigencia de la prueba y también la calidad de los rivales», apunta Carlos Miguel, que ya sabe lo que es tomar parte en torneos de primer nivel internacional y que sin duda alguna parte como una de las mejores bazas de la representación española en la cita de la República Checa.

Para el leonés esta prueba representa el primer capítulo de su temporada competitiva. Y nada menos que un Mundial en el que están presentes los mejores atletas a nivel internacional.

Es el tercer campeonato del Mundo para el bañezano. En el pasado lograba una octava posición aunque cerca de las medallas.

El circuito en el que se desarrollará la competición abarca un hipódromo así como sus alrededores, un escenario exigente en el que espera dar lo mejor de sí para intentar alcanzar el objetivo. Carlos Miguel es el único representante leonés en este campeonato y junto a un vallisoletano los dos de la Comunidad en la República Checa.