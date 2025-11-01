Aplazado por goteras el Valladolid-Cultural

El partido entre el Valladolid y la Cultural correspondiente a la quinta jornada de la Segunda FEB tendrá que jugarse otro día. Las goteras en el pabellón Pisuerga donde ambos equipos debían verse las caras a las 19.00 horas de este sábado y la himedad causada sobre la pista han llevado al aplazamiento del encuentro.

Fue durante el calentamiento cuando los jugadores de la Cultural comprobaron el estado de la pista y a través del delagado del equipo se lo hicieron saber a los responsables de la instalación así como al equipo anfitrión como a los árbitros.

A pesar de que en un primer momento se decidió demorar el inicio a la búsqueda de una solución esta no pudo concretarse y para evitar posibles percances de los jugasdores se optaba con aplazar el encuentro a otra fecha que tendrán que fijar de acuerdo dentre los dos equipos.