Ziganda: "Esta victoria nos viene bien, va a reforzar la confianza"

El Cuco Ziganda se mostró contento al final del partido por el primer triunfo de la Cultural en el Reino de León y dio especial relevancia a ese último tanto que resolvió el choque en los últimos minutos de juego: «Primera victoria con golazo de Lucas. Me sabe bien».

A continuación, el entrenador navarro se refirió al encuentro frente al Mirandés: «Me parece que fue un gran partido. Hubo muchos momentos buenos durante el encuentro. Creo que el equipo se lo merecía ya».

Para José Ángel Ziganda la primera victoria conseguida en el Reino de León va a suponer un antes y un después: «Refuerza la confianza del equipo. Además, estábamos convencidos de que los goles iban a llegar».