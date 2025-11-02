Diario de León

La Ponferradina prolonga su buena racha, en fotos

La Deportiva se impuso al Cacereño (2-0) con goles de Andújar y Sergio Benito

La Deportiva se impuso al Cacereño (2-0) con goles de Andújar y Sergio Benito. Con esta victoria, el equipo berciano deja de nuevo su potería a cero y se sitúa en octava posición, a solo tres puntos de la zona de play off en el Grupo 1 de Primera Federación.

L.DELAMATA

La fuerza de la afición vuelve a ser vital para la Deportiva

L.DELAMATA

