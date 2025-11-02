El cadete juvenil femenino B del Atlético Trobajo vence al Zamora

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El equipo cadete juvenil femenino B del Atlético Trobajo se impuso en los anexos del estadio Ruta de la Plata al Zamora por un marcador de 0-8. Los goles los lograron Prado (4), Irene (3) y Celia (1). El encuentro disputado por las jugadoras leonesas mantuvo un buen nivel, en el que el equipo trepalense jugó en bloque para vencer con suficiencia y situarse arriba en la clasificación de la categoría Cadete Juvenil Femenino. La portera Lidia sigue como la guardameta menos goleada. Además, Prado e Irene luchan por el pichichi como jugadoras con capacidad anotadora.