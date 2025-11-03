Sariegos decidirá al campeón entre Ribera o Montaña de lucha leonesa

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Llegando ya a los últimos compases de la temporada 2025 de Lucha Leonesa, se va a celebrar el tradicional corro Ribera-Montaña, en la localidad de Sariegos, atendiendo a la alternancia de sedes entre ambas selecciones.

El evento tendrá lugar el día 8 de noviembre a las 17.00 horas en el pabellón municipal de dicha localidad, y en él se darán cita luchadores y luchadoras de todas las categorías y pesos, al método tradicional, a la vieja usanza: sin crono, sin pasividades,...

El corro comenzará con el tradicional grito por parte del luchador más joven diciendo “¿Hay quién luche o me calzo?”, esperando una respuesta afirmativa por parte del otro bando, que dará comienzo así al evento, y que después de la brega, concluirá con un solo luchador en pie de uno de los dos bandos, el cual se llevará el gallo que le acredita como tal.

Otro premio que se reparte en este enfrentamiento, es el clásico “mazapán”, que recaerá sobre quién sea capaz de derrotar a un mayor número de rivales. Asemejándose así a los tiempos en que en los pueblos se luchaba entre mozos de distintos pueblos, los cuales se retaban unos a otros.

En la última ocasión, la contienda estuvo muy disputada, consiguiendo finalmente la victoria la selección de la Montaña y siendo el último luchador en quedar en pie, Pedro Alvarado. El

mazapán fue a parar a manos de Yorel Laiz, que venció a más rivales que ninguno.

Las espadas están en lo alto y la batalla está servida después de diez victorias seguidas de los montañeses, siendo una ocasión para disfrutar de una gran velada de lucha leonesa.