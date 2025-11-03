José Pedrosa Galán, en el césped y en la gestión

Lleva el fútbol en la sangre. Un deporte que le ha hecho recorrer un sinfín de países incluso fuera del continente europeo. Es José Pedrosa Galán, un trotamundos del balompié que, compaginando su faceta en activo de jugador en Gibraltar, se ha adentrado en el mundo de la formación y gestión. Y lo ha hecho de la mano de otros dos jugadores. Uno también de su mismo deporte, el norteamericano Jack Imperato, y el otro un viejo conocido de la afición de Baloncesto León, Ross Schraeder.

Los tres han creado la empresa Via Sports Experiences, un proyecto que cuenta con su propia Academia y que desde España realiza un trabajo integral con jugadores con el fin de que estos puedan mejorar y también encontrar acomodo en los equipos.

Entrenamiento físico y táctico, también mental, son parte de un temario que desde este proyecto abre sus puertas a infinitas posibilidades y que con sello leonés también trata de aportar su grano de arena a esta tierra.

El propio Galán apuntaba ayer la intención de poder llevar a cabo iniciativas como el desarrollo de un campus. Esta semana viajará a su tierra desde Gibraltar junto a uno de sus socios, Schraeder, para intentar plasmar este sueño en una realidad, más pronto que tarde.

Y todo de la mano de este terceto de deportistas que con vistas a todo el mundo, o al menos en las pautas de su proyecto, también tiene a León en el punto de mira. El primer paso con un campus. Luego ya se verá e incluso con la posibilidad de ampliar el deporte, por el momento solo fútbol, a otros escenarios como bien pudiera ser el baloncesto. Entre los programas de Via Sports Experiences y de la mano de Galán, Schraeder e Imperato destaca el Via Team Immersion (viajes de 7 a 14 días para equipos completos, que incluyen entrenamiento, partidos competitivos y enriquecimiento cultural en España) o el Via FC (programa de gap year —año sabático- de temporada completa para mayores de 18 años que buscan oportunidades universitarias o profesionales. Se entrenan con entrenadores de la Uefa y compiten con clubes profesionales como jugadores con licencia.

También destaca el Via Aspire (programa de un mes para jugadores de élite que buscan firmar con equipos profesionales o academias) o el Via Pro (entrenamiento de pretemporada para jugadores profesionales, con instalaciones para entrenamiento en campo, gimnasio y recuperación). Y todo de la mano de un José Pedros Galán que junto a Ross Schraeder y Jack Imperato están logrando que su proyecto sea ya una realidad con mucho futuro por delante.