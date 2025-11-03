Reto blanco en casa de los Beattles

Publicado por Óscar Bellot Madrid Creado: Actualizado:

Xabi Alonso fichó por el Liverpool en 2004. Tenía 22 años, hacía tres que Toshack le había dado la alternativa en la Liga con la Real Sociedad y ya había sido internacional en doce ocasiones con España. El club de Merseyside pagó 16 millones por sus servicios, ganándole la partida a un Real Madrid que también pujó fuerte por el mediocentro. Aterrizó en un vestuario que le recibió con suspicacia, pero tenía a un aliado en la figura de Rafa Benítez.

El técnico madrileño le convirtió en su extensión sobre el césped dentro de lo que se conocería pronto como el 'Spanish Liverpool'. Con aquel equipo disputó 210 partidos ganando una FA Cup, una Community Shield, una Supercopa de Europa y una Champions. Dos décadas después de aquella gesta, Xabi Alonso regresa este martes a la que fuera su casa para experimentar otra noche salvaje en Anfield al mando de un Real Madrid desencadenado (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones). Líder destacado de la Liga, el conjunto de Chamartín avanza con paso firme en la Champions, un torneo en el que contabiliza por victorias las tres apariciones previas que ha efectuado en la presente edición. Dos triunfos con marcador ajustado en casa frente a Marsella y Juventus, además de una plácida goleada a domicilio contra el Kairat, constituyen el impecable periplo por su competición fetiche, la cual vuelve a enfrentarle con un viejo conocido.

Será la 13ª ocasión en la que Liverpool y Real Madrid crucen espadas en la Champions, donde han copado tres finales que depararon una de las seis 'orejonas' que adornan las vitrinas de Anfield y dos de las 15 que relucen en el Bernabéu. De París a París, con Kiev y la chilena de Bale de por medio, se ha entrelazado una de las rivalidades con mayor pedigrí del fútbol europeo, la cual añadirá otro capítulo en la ciudad de los Beatles un año después de que los 'reds' acabaran con una serie de ocho encuentros sin vencer ante el Madrid.

Mucho han cambiado las cosas desde entonces para uno y otro ejército. El triunfo logrado ante el Aston Villa recompuso a un Liverpool que venía de encajar cinco derrotas en sus seis últimos partidos. Los blancos, por su parte, están firmando un arranque histórico que no presenta más lunares que las desavenencias de Vinicius con el técnico Xabi Alonso y las lesiones.