El Atlético, a escapar de la trampa del Union Saint-Gilloise

El Atlético de Madrid se juega mucho más que tres puntos este martes en el Metropolitano. Recibe al Union Saint-Gilloise belga en la cuarta jornada de la fase de grupos de la Champions (21.00 horas, Movistar Liga de Campeones) con la obligación de ganar para mantener vivas sus aspiraciones europeas. Un partido trampa del que quiere escapar sin heridas. Una derrota o incluso un empate complicaría la clasificación para el Atlético, ya no entre los ocho mejores del continente (que parece difícil tras haber perdido dos partidos) sino entre los 24 mejores que dan la opción de jugar el 'playoffs' para meterse en octavos de final.

El equipo de Diego Pablo Simeone llega con la confianza que le dan los resultados en casa (seis victorias y un empate), la fiabilidad defensiva que parece haber recuperado con la mejoría de Oblak y la entrada en la ecuación de Giménez. Arriba cuenta con el buen estado de forma de Giuliano Simeone y un Julián Álvarez, que con ocho goles dobla su marca del curso pasado a estas alturas y que se ha convertido en el abrelatas de los partidos (17 de sus 37 dianas fueron las primeras del partido). Además, el Cholo contará además con su jugador número 12, el Metropolitano, ante el que el Atlético es intenso, dominante, difícil de doblegar y un equipo que impone su ritmo, su carácter y esa energía que multiplica el empuje de los suyos.