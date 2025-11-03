Cabello, Justo, Sabas y Luis César cesan como técnicos en sus clubes

Varios entrenadores han sido destituidos. El Eldense despidió al exculturalista Javier Cabello cuando se encontraba en mitad de la tabla del Grupo 2 de Primera Federación, con un balance de dos victorias, cuatro empates y dos derrotas. Su sustituto, Claudio Barragán (ex de la SD Ponferradina) ha enderezado la situación deportiva con los nuevos propietarios. Además, Fran Justo fue cesado en el Mirandés tras perder ante la Cultural (3-2), Juan Sabas en el Zamora CF que ficha al exculturalista Óscar Cano y Luis César Sampedro sale de un Nàstic que contrata a Cristóbal Parralo.