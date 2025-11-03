Sergio Benito: «Jugar como sea mientras ganemos»

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Diez puntos de los últimos doce, cuatro partidos sin recibir goles y cinco triunfos, contando el de la Copa. Así se cuenta en números el tramo de temporada posterior a la derrota contra el Real Madrid Castilla. El cambio de resultados ha variado las cosas. La Deportiva se ha acercado a la parte alta y el domingo se enfrenta a uno de los rivales más complicados de la Liga. El Barakaldo CF no pierde desde la jornada 1 y ha marcado en todos los partidos. Sin embargo, sólo tiene un punto más que la formación de Fernando Estévez y ha ganado menos partidos que ésta. «Al principio no empezamos de la mejor manera. No jugábamos mal, pero no puntuábamos. Ahora nos acompañan los resultados. Mientras ganemos, que sea de cualquier manera. Estamos viendo que el Barakaldo CF logra victorias, tiene buenos jugadores y su campo es complicado. Nosotros iremos con nuestra idea y a intentar sacar los tres puntos», afirmó Sergio Benito sobre el rival, el cambio de tendencia y el debate sobre ganar y/o jugar bien».

En el partido del pasado domingo fue titular por primera vez en lo que va de Liga Eugene Adjei Frimpong.

La Deportiva preparará desde mañana el choque de Lasesarre, para el que Fernando Estévez recuperará a Fede San Emeterio.

RACHAS SIN ENCAJAR

Con el 2-0 del pasado domingo la Deportiva mejoró su marca de partidos sin recibir goles en la categoría, una a mediados del 2023, otra a mediados del 2024 y una más a finales de ese año. La marca de 2ª División también ha sido superada con esta marca actual de 4 partidos sin recibir goles. Además, está a dos partidos de su récord sin encajar en 3ª División y a 3 en 2ª División B.

«Hay mucho trabajo. Cuatro porterías a cero seguidas no son casualidad, sobre todo viendo el carácter del equipo a la hora de defender y en el propio juego», afirmó Fernando Estévez tras la 6ª portería a cero del conjunto blanquiazul en 10 partidos.