Luto en el ciclismo leonés por la muerte de Carlos Jovellar

El ciclismo leonés está de luto. Y por extensión el nacional. Carlos Jovellar, un hombre del ciclismo ha dejado de pedalear en la tierra para hacerlo en el cielo.

Ciclista (llegó a ser todo un referente mundial en la categoría de veteranos), su pasión y amor por el deporte de la bicicleta lo llevó también a trabajar en el ámbito federativo y de organización siendo uno de los impulsores y mayores apoyos para que Ponferrada acogiera en su día en Campeonato del Mundo.

Padre también de deportistas Carlos Jovellar, de 82 años, deja una impronta en el el ciclismo leonés como lo han hecho otras personalidades fallecidas como Senén Blanco, Cándido Blanco, Braulio Fernández, Emilio Rubial o Ángel Arias por citas algunos ejemplos.