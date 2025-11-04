La leonesa Alicia Flórez, convocada con la selección española femenina

La leonesa Alicia Flórez ha sido convocada por primera vez con la Selección Española Absoluta, un reconocimiento al excelente rendimiento que está mostrando esta temporada con el Durán Maquinaria Ensino en la Liga Femenina Endesa. La exjugadora del Valencia Basket se ha consolidado como una de las jóvenes más prometedoras del baloncesto nacional, destacando por su madurez, talento y evolución en la máxima categoría.

Flórez cuenta con un impresionante palmarés internacional en categorías de formación, habiendo conquistado, entre otros logros, la plata con la U18 en el Europeo de Grecia 2022, el bronce en el Mundial U18 3x3 de Hungría, la plata mundial con la U19, medalla de plata con la U20 en el Europeo de Lituania 2024, el bronce mundial U23 3x3 y la convocatoria con España B.