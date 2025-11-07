La Diputación apoya con 25.000 euros a deportistas leoneses de alto nivel.

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León ha abierto el plazo de presentación de solicitudes para la concesión de subvenciones a deportistas de alto nivel nacidos o empadronados desde al menos un año antes en municipios de menos de 20.000 habitantes de la provincia. El importe total es de 25.000 euros.

El objetivo de esta línea de ayudas, gestionada por el área de Deportes que encabeza la diputada Patricia Martínez, es premiar los resultados obtenidos a título individual en competiciones de modalidades deportivas incluidas en el programa oficial olímpico y/o paralímpico durante la temporada 2024/2025 o 2025, considerando como fecha de finalización el 20 de octubre de 2025.

Así, se pretende apoyar la práctica deportiva de alto nivel y reconocer el rendimiento de competidores con una reconocida trayectoria y que hayan obtenido resultados destacados en sus respectivas disciplinas olímpicas.

La subvención se adjudicará teniendo en cuenta los siguientes criterios: si el deportista ha quedado entre los diez primeros puestos en JJOO y campeonatos del mundo, 6.000 euros; si ha participado en campeonatos del mundo y JJOO, 5.000 euros; si ha participado en campeonatos de Europa, 4.000 euros y si ha quedado entre los cinco primeros puestos en el campeonato de España de su modalidad, 3.000 euros, siempre teniendo en cuenta que el importe de la ayuda no es acumulativo, por lo que solo recibirá el importe superior alcanzado.

El plazo para la presentación de solicitudes, junto a la documentación requerida, se ha fijado en quince días hábiles a contar desde este martes, día siguiente al de la publicación del extracto de la convocatoria en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).

Las solicitudes se presentarán a través de la sede electrónica de la Diputación de León https://sede.dipuleon.es, seleccionando catálogo de trámites, áreas, ayudas y subvenciones. El modelo de solicitud y el resto de anexos se facilitarán a través de la página web de la Diputación de León, www.dipuleon.es, en el enlace ciudadanía y deportes.

El plazo para la presentación de la documentación justificativa del cumplimiento de las condiciones impuestas también será de quince días desde el siguiente a la notificación de la concesión de la subvención.