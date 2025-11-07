El leonés Fran González, portero del Real Madrid, vuelve con España sub-21.

Publicado por EFE Madrid Creado: Actualizado:

El extremo del Como italiano Jesús Rodríguez vuelve a ser convocado con la selección española sub-21, tras haber formado parte de la absoluta en las listas de septiembre y octubre, para los dos partidos clasificatorios del Europeo de la categoría ante San Marino, en Lugo, el viernes 14 de noviembre (20:45 horas CET, -1 GMT) y la visita a Rumanía el martes 18 (18:00 horas).

Una convocatoria de David Gordo en la que vuelven cinco futbolistas que se perdieron la ventana de octubre, ya que disputaron el Mundial sub-20 con España, en el que cayeron en cuartos de final ante Colombia: el leonés Fran González (portero del Real Madrid), Rodrigo Mendoza (centrocampista), Peio Canales (centrocampista), Pablo García (delantero) e Iker Bravo (delantero).

Además, debutan en la lista de la sub-21 el central de la Real Sociedad Jon Martín y el extremo del Mallorca Jan Virgili.

Novedades por las que se caen de la convocatoria el portero Ander Astrálaga (Granada); el central Simo Keddari (Al-Arabi SC - Catar); los centrocampistas Gerard Hernandez (Al-Arabi - Catar), Pau Prim (Al Sadd - Catar), Fer Lopez (Wolverhampton - Inglaterra); y el atacante Sergio Rodelas (Granada).

Tampoco ha sido convocado Matías Fernández-Pardo, quien sí formó parte de las últimas listas pero nunca llegó a participar de la concentración, al no tener clara su participación con España, con Bélgica e Italia también como opciones.

La lista de convocados de España sub-21 para los partidos ante San Marino y Rumanía la forman:

Porteros: Fran González (Real Madrid), Bruno Iribarne (Almería) y Salvi Esquivel (Atlético de Madrid).

Defensas: Álex Jiménez (Bournemouth - Inglaterra), Iván Fresneda (Sporting Club -Portugal), Jacobo Ramón (Como - Italia), Cristhian Mosquera (Arsenal - Inglaterra), Yarek Gasiorowski (PSV - Países Bajos), Jon Martín (Real Sociedad), Rafael Obrador (Benfica - Portugal) y Álex Valle (Como - Italia).

Centrocampistas: Chema Andrés (Stuttgart - Alemania), Rodrigo Mendoza (Elche), Miguel Carvalho (Al-Hazem - Arabia Saudí), Peio Canales (Racing de Santander) y Mario Martín (Getafe).

Delanteros: Eliezer Mayenda (Sunderland - Inglaterra), Pablo García (Real Betis), Jesús Rodríguez (Como - Italia), Jan Virgili (Mallorca), Iker Bravo (Udinese - Italia), Marc Guiu (Chelsea - Inglaterra) y Gonzalo García (Real Madrid)