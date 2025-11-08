Diario de León

El BF León cae por la mínima contra Ibaizabal

Redacción

Tremendo partido el que disputaron el BF León y el Ibaizabal (58-59) que se decantó por la mínima a favor de las visitantes. En los dos primeros cuartos, las leonesas impusieron su poderío ofensivo, sobre todo antes del paso por vestuarios con un parcial de 19-12 bastante alentador. Sin embargo, las tornas se igualaron en el tercer cuarto (12-15). El BF León fue de más a menos y al final se quedó sin premio en uno de los grandes partidos en la Liga Femenina 2. 

