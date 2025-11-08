Antonio Hidalgo: «Fuimos muy efectivos de cara a puerta y marcó el partido»

Antonio Hidalgó se mostró satisfecho por la rotunda victoria lograda ante la Cultural: «La verdad es que fuimos muy efectivos de cara a puerta, sobre todo, en la primera parte. En otros partidos, tuvimos más ocasiones, pero no estuvimos tan afortunados de cara a puerta».

Hidalgo reconoció que el equipo estuvo bien en defensa ante un duro rival: «En los primeros 20 o 25 minutos estuvimos muy bien en la presión defensiva. Fuimos capaces de ponernos con una renta de dos goles de ventaja, aunque debo reconocer que, a partir de aquí, estuvimos un poco desajustados. En la segunda parte controlamos más el partido y tuvimos más el balón. Después vino ya el 3-0 y desde entonces estuvimos más cómodos».