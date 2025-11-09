La Cultural le remonta al Ciudad de Ponferrada SDP (99-93)

Orrit intenta interceptar un pase de Domínguez en una jugada de ataque de la Cultural.VIRGINIA MORÁN

Un derbi siempre es un derbi. No importan las dinámicas de los equipos o las sensaciones previas. Lo que vale es lo que sucede en la pista y en esta ocasión la Cultural estuvo más precisa en los momentos decisivos para apuntarse la victoria frente al Ciudad de Ponferrada SDP (99-93).

Fue un pulso de altibajos, de alternativas y de una alta intensidad. Con muchos puntos.

La Cultural llegaba al encuentro situada última en la tabla con un triunfo y tres derrotas en su casillero (y un partido aplazado) mientras el Ciudad de Ponferrada lo hacía asentado en la parte noble con cuatro victorias y un solo tropiezo.

Parecía que esas cartas de presentación iban a marcar el encuentro. Y así lo hicieron en un primer cuarto en el que los bercianos lograron situarse en apenas cinco minutos con una renta de 13 puntos a su favor (5-18) que se reducía a los diez con el 14-24 al cerrar esos diez minutos.

El segundo capítulo previo al descanso iba a resultar más parejo con un parcial de 29-25 favorable a los locales que apretaba el electrónico al 43-49. Didac Cebolla lideraba el puntaje de la Cultural secundado por Hayman y Domínguez. En los blanquiazules Bergens y Hayes hacían lo propio en el Ciudad de Ponferrada SDP.

Tras el paso por vestuarios la decoración iba a cambiar por completo. La Cultural lograba fortalecer su zona aumentando la intensidad defensiva y eso le permitía no solo acercarse más al Ciudad de Ponferrada, también superarle en el electrónico. A falta de diez minutos ya mandaba con un 74-69 que auguraba lucha en los últimos diez minutos.

Los locales salieron más enchufados en este último cuarto para situarse 11 arriba a falta de cinco minutos para el final (90-79). Pero los visitantes no iban a rendirse. Con Bergens y Hayes lograban reducir distancias pero los de Luis Castillo lograban aguantar con un Cebolla notable para hacerse con un revitalizador triunfo que es el primero que suma como local en la Liga.