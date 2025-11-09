El Atlético Bembibre hace aguas ante el Tordesillas (0-4)

Publicado por Javier Pérez Bembibre Creado: Actualizado:

El Atlético Bembibre no pudo superar el comprometido escollo de recibir al Atlético Tordesillas contra el que acabó perdiendo por un contundente 0-4. El poderío rival en la faceta ofensiva era más que notable con un Chatun dominador que ganó la mayoría de los duelos individuales. Ya desde el principio del choque se vio que andaban muy finos trenzando sus jugadas de ataque, aunque no es menos cierto que la sentencia no llegó hasta el tramo final del encuentro. Antesm en el minuto 9 ya mandaban los visitantes.

El Atlético Bembibre intentó paliar el juego veloz e intenso de los visitantes con un juego más elaborado pero nunca puso en serio aprietos a Farolo, portero del Tordesillas. Los últimos tres goles llegaron en quince minutos y con ellos, cualquier ánimo de lograr la remontada.

Un mal tramo

Un final de encuentro que terminó de condenar a los locales, que carecieron de efectividad en las dos áreas y cosecharon una derrota muy contundente frente a un gran Tordesillas. Tres puntos que se vuelven a escapar del feudo rojiblanco y que apenas varía su puesto en la tabla, pero que necesita remontar el vuelo cuanto antes.