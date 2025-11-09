Barrul y Mendoza se retan

Publicado por DL León Creado: Actualizado:

El púgil leonés y el colombiano Fran Mendoza, recorrieron ayer los rincones más emblemáticos de León antes de celebrar un entrenamiento abierto al público. La ciudad se prepara para vivir el 6 de diciembre una noche mágica en el Palacio de Deportes con el combate estelar entre Antonio Barrul y Fran Mendoza con el título Iberoamericano de la WBA.

Un combate que se empezó a vivir un mes antes porque ayer el púgil leonés y el colombiano se vieron las caras por primera vez para retarse de cara al gran día. Los dos púgiles se retaron ante la Catedral, en Botines, Santo Domingo y la calle Ancha antes de compartir comida. Por la tarde tocó entrenamiento en el Gym Barrul Promotions del Pabellón Ventas Oeste.