El extra Campeón de Campeones, este jueves con Diario de León

Los mejores deportistas de la lucha leonesa sénior, femenina y masculina, llama a disfrutar del gran corro de este sábado, a partir de las 17.00 horas en el Pabellón de Puente Castro. Toda la información con los luchadores que participarán en el corro Campeón de Campeones se publicará este jueves en el especial de Diario de León junto a la edición normal del periódico y sin aumento de precio. Información del corro, precedentes, entrevistas con los campeones, el cuadro de los luchadores participantes y todos los detalles del mejor corro de la temporada, el jueves en la edición de Diario de León. Un día de celebración con el especial corro Campeón de Campeones que sirve para poner el colofón a la temporada.