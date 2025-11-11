Chacón recoge el premio de mejor jugador del Grupo 1 de 1ª RFEF

Luis Chacón recogió el premio concedido por la Asociación de Futbolistas Españoles (AFE). El de Pontedeume fue distinguido como el mejor futbolista del Grupo 1 de Primera Federación en la temporada 2024-2025, en la que ascendió con la Cultural y Deportiva Leonesa, equipo en el que vuelve a estar cedido por parte del Dépor, en la presente campaña en Segunda División. Chacón se perdió el último compromiso liguero, precisamente ante el RC Deportivo (3-0), club al que pertenece y que incluyó la cláusula del miedo en el acuerdo de cesión, por la que no podía disputar este encuentro, salvo desembolso de una cantidad de dinero que no se produjo. Chacón volverá al once este próximo lunes ante el Málaga CF, a partir de las 20.30 horas en el Reino de León.

La baja de Barzic, convocado por la selección sub-21 de Croacia, será cubierta por el central luso Tomás Ribeiro.