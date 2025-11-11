El leonés Claudio Medina, el mejor futbolista del Grupo 2 de 3ª RFEF

El delantero Claudio Medina (León, 1993) fue nombrado mejor jugador del Grupo 2 de la Tercera Federación en la temporada 2024-2025. Es un delantero centro con una trayectoria notable, que incluye ascensos a Segunda y Primera División con equipos como el Elche CF y el Burgos CF. Ganó el premio al mejor jugador del Grupo 2 de Tercera Federación, otorgado en la Gala AFE. El leonés, formado en el club leonés de la Peña y tras cumplir su edad juvenil lo hizo en La Bañeza antes de dar el salto al Numancia, milita en el el equipo asturiano del Caudal Deportivo. A pesar de su premio en la Tercera Federación, su carrera profesional ha incluido etapas en Segunda División, militando en equipos como Elche CF y Burgos CF. Después, también lo hizo en la Cultural en Primera Federación.

Claudio Medina es un delantero conocido por su capacidad goleadora, pero también por su buen juego asociativo.