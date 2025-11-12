Antiviolencia denuncia los insultos en el Deportivo-Cultural Leonesa: "Españoles hijos de puta"

La Liga denunció hasta seis cánticos de parte de la afición del Deportivo en el partido ante la Cultural del pasado fin de semana.LOF

El Deportivo de la Coruña-Cultural Leonesa pasará la historia de la Liga por ser el que más denuncian por insultos de la grada se han recogido en lo que va de temporada en Segunda División. "Puta Cultural, puta Cultural"; "Españoles hijos de puta" o "Vigo no, Vigo no, hijos de puta, Vigo no" fueron algunos de los cánticos que Antiviolencia recoge en su informe. Todos ellos localizados en un grupo de aficionados coruñeses ubicados en uno de los fondos de Riazor.

En total, Antiviolencia narra seis episodios que se iniciaron en el minuto 9 del partido entre los gallegos y el equipo que entrena el Cuco Ziganda. "Ya verás como el ascenso a Primera vas a lograr, ya verás como el puto Balaídos se va a quemar".

En el minuto 57, ese mismo grupo de aficionados cantaba "españoles hijos de puta" y en el 59 se acordaron de la afición del Zaragoza con el siguiente cántico ofensivo: "La Romareza, puta pocilga donde se juntan Ligallo y Policía. ¡Qué puto olor, qué porquería! Con una bomba todo yo lo volaría. Una explosión de goma 2 y que le den por culo a Aragón. Esa Coruña que se la goza viendo quemarse a la puta Zaragoza".

Asimismo, en el minuto 78 cantaron "puta Real Madrid" y en el 79 "Vigo no, Vigo no, hijos de puta, vigo no" para terminar en el 83 con "puta Cultural, puta Cultural", según recoge Antiviolencia.