Raúl Marcos apunta directo al oro

Raúl Marcos González ha sido protagonista de dos momentos de éxito en apenas una semana. Ambos subiendo a lo más alto del podio. El primero en el coto de Banecidas con el título provincial de caza menor con perro y el segundo el pasado fin de semana, en este caso también en suelo leonés aunque en su caso en el coto de Santa Cristina de Valmadrigal donde se hacía con el título autonómico y con ello el billete a la fase nacional.

En un coto perteneciente a la sociedad Riomonte que por tercera vez consecutiva albergaba este campeonato, el leonés Raúl Marcos demostraba ser el más certero de los participantes apuntándose dos perdices y con ello una puntuación de 1.100 puntos que le otorgaba el triunfo por delante del segoviano Ernesto Martín que con una perdiz , un conejo y una codorniz se iba a los 900. La tercera posición en el Campeonato de Castilla y León se decidía entre tres cazadores con la misma puntuación y piezas (una codorniz y una perdiz para 650 puntos) decantándose el bronce a manos del zamorano David Almeida por haber llegado antes que los otros dos participantes, el salmantino Pablo García y el abulense Borja Muñoz, al control final. En la clasificación general también destacaba el octavo puesto del leonés Óscar Fernández que con una perdiz contabilizaba 550 puntos (a 100 de la tercera posición). En la categoría masculina tomaron parte 19 cazadores Los tres integrantes del podio, comandado por el leonés Raúl Marcos, representarán a Castilla y León en las Semifinales Nacionales que se celebrarán el 22 y 23 de este mes de noviembre en Villaescusa de Haro y Carrascosa de Haro (Cuenca). Por lo que respecta a la categoría femenina el triunfo fue de la burgalesa Mónica Ojeda con cuatro codornices y 400 puntos seguida de la palentina Ania Martínez que sumaba 250 puntos mientras que la zamorana Dafne Calvo finalizaba tercera. En esta categoría tomaron parte siete cazadoras. A la clausura del campeonato y entrega de trofeos asistían el presidente de la Federación de Caza de Castilla y León, Santiago Iturmendi, el de la delegación Leonesa, Miguel Fierro, y directivos de la Autonómica.