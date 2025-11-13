Curso de lanzado con mosca impartido por AEMS-Ríos con Vida en Toreno del 14 al 16 de noviembre

La CNL (Comisión Nacional de Lanzado) de la asociación AEMS-Ríos con Vida impartirá durante los días 14, 15 y 16 de noviembre un curso de lanzado con mosca bajo la denominación «Jornadas de Tecnificación de Toreno», en pleno valle del río Sil.

Varios instructores certificados enseñarán a los participantes, sean mosqueros ya veteranos o no, a mejorar su lanzado básico, a conseguir una mayor distancia o a desenvolverse en ambientes cerrados y difíciles. Les presentarán un plan de aprendizaje y práctica que les ayudará a conservar lo aprendido y a progresar en este arte lleno de matices, e incluso les propondrán algunos juegos de lanzado que mejorarán sus habilidades como lanzadores… y también como pescadores, pues el objetivo del lanzado con mosca es pescar algunos peces más, quizá los más difíciles, y sobre todo añadirle un plus al placer de estar en el río, con los pies en el agua y disfrutando del entorno natural. Una iniciativa que está abierta a todos los amantes de la pesca y que a lo largo de tres jornadas servirá no solo para adentrarse en esta modalidad, también para poder perfeccionarla de la mano de expertos en la materia que mostrarán a los asistentes las mejores técnicas.