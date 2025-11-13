Solicita un cambio de día

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Cuando se conocieron los enfrentamientos de la 2ª eliminatoria de la Copa del Rey y en concreto el que mide a la Deportiva y al Real Racing Club, parecía muy claro que ese duelo sería programado para la tarde-noche del miércoles 3. Resultó ciertamente sorprendente que el señalamiento fuese para el jueves 4, pues el conjunto racinguista juega a las dos de la tarde del domingo 7 en Cádiz. Como era lógico, el club santanderino reaccionó. En la jornada de ayer remitió un escrito a la RFEF para solicitar el adelantamiento del choque, aduciendo que sólo pasan 64 horas entre el partido de Ponferrada y el de Cádiz —si no hay prórroga y penaltis— y que tiene que realizar viaje de vuelta a Santander y luego cruzar España de norte a sur para disputar el duelo liguero.

A las ocho y media de la tarde de ayer la RFEF redefinía horarios y retransmisiones televisivas de la 2ª ronda, manteniendo el Deportiva-Real Racing Club para el jueves 4 de diciembre a las 20.00 horas.

HORARIO DE LIGA

Sin que se conozcan todavía reacciones sobre la petición racinguista, la RFEF ya publicó ayer los horario de la jornada 15, la del fin de semana siguiente a la 2ª ronda copera. Aprovechando que el lunes 8 es festivo, se ha colocado el duelo entre Unionistas CF y la Deportiva para ese día. Será a las 16.00 horas en el Reina Sofía.

TRES CARAS CONOCIDAS

El Lugo llegará a Ponferrada para el encuentro de la 12ª jornada con tres ex jugadores blanquiazules en sus filas. Se trata de José María Amo, que fue blanquiazul en las temporadas 2020-2021, 2021-2022 y 2022-2023, Pablo Trigueros, que vistió la camiseta deportivista en las campañas 2018-2019 y 2019-2020, y Víctor Pastrana, que lo hizo en la 2016-2017. También cuenta con varias caras que han militado en la Cultural: Txus Alba, Kevin Presa, Santi Samanes y el propio Trigueros.

En la Deportiva tampoco se ejercitó ayer Fede San Emeterio, mientras que en el Lugo la novedad en la convocatoria será Diego Caballo.