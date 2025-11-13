La Dragomán homenajeará al malogrado David Álvarez

Publicado por Francisco Otero Ponferrada Creado: Actualizado:

Un premio especial al mejor corredor local y un minuto de silencio será el homenaje que haga la Dragomán al atleta David Álvarez, fallecido hace unos días en el Pajariel. La cita se celebrará entre el 28 y el 30 de este mes.

Tiene carácter solidario a favor de Oncobierzo y no cuenta con novedades respecto al año pasado, es decir, habrá una prueba nocturna de 6 kilómetros, el trail de 15 con salida y llegada en Corullón, y la Subida a Dragonte clásica saldrá del castillo de Villafranca y finalizará en Dragonte. También se mantiene la clasificación conjunta de la Iron Dragon.