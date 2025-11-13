Alba Sánchez cierra el Nacional de rallycross en el tercer lugar del podio

El Campeonato de España de Rallycross bajó el telón a su calendario en Motorland Aragón. El circuito turolense, sede del Mundial de Motociclismo, fue el escenario en el que Alba Sánchez y el equipo OnlyFans RX Team se adjudicaron la tercera posición en la categoría reina, los Super RX.

Constancia y evolución han sido las claves de esta segunda temporada de la piloto leonesa en el certamen, de nuevo a los mandos de un Hyundai i20 N5 de RMC Motorsport. Alba arrancaba la temporada en Miranda de Ebro con unas condiciones muy complicadas debido a la lluvia y el barro, y poco a poco ha ido mejorando su ritmo en pista. Como se pudo ver en Motorland, donde su ritmo ya estuvo muy cerca de los líderes, con mucha más experiencia en el asiento de la izquierda. Durante las sesiones de entrenamientos libres, se centró en conocer este nuevo circuito de rallycross y ya en calificación plantaría cara a Iñaki Barredo. Durante la Q1, compartiendo pista con los dos aspirantes al título, Alba dejaría claro que sus salidas volverían a dar mucho que hablar.

La mala suerte llegaría durante las dos carreras finales: la semifinal y la final. Un problema con la bomba de gasolina le dejaría fuera en la penúltima sesión de la temporada. Y aunque todo parecía solucionado por el equipo de Roberto Méndez, el Hyundai i20 N5 no iría del todo bien en la última carrera, y por precaución optó por retirarse.

A pesar de ese abandono, Alba Sánchez lograba los puntos necesarios para sellar la tercera posición del Nacional.