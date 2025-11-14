El XIII Open Rally Slot Ciudad de Astorga reunirá a la élite nacional

Astorga calienta motores para una de las citas a nivel nacional más importantes dentro del slot, el Open Rally que en su 13ª edición reunirá los días 22 y 23 de este mes a más de un centenar de participantes procedentes de buena parte de la geografía nacional.

Organizada por el Slot Club Astorga y patrocinado por el Ayuntamiento de la capital maragata, la prueba cierra precisamente el Campeonato de España Open y tendrá como escenario el pabellón de Rectivía.

En cuanto a las categorías abiertas a competición, en este Open Rally Ciudad de Astorga podrán demostrar sus habilidades los participantes en las de WRC, WRS, GT, SN, WR3D, SC Cup, N+CL, Damas y Júnior. Todo para una competición que a lo largo de sus ediciones se ha convertido en todo un referente y a la ciudad en la capital nacional del slot.

Además, hasta final de año el Slot Club Astorga ha organizado el Campeonato Rally Astorga para el 13 de diciembre y la Copa Pelotillas para el 20.