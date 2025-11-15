Un ogro para ser otra vez solventes

Nada es imposible en esta vida. Aunque se trate de una empresa tan exigente como hacerle daño al todopoderoso FC Barcelona. Por ese camino quiere transitar el Abanca Ademar que este domingo (19.00 horas, LaLiga+ y Teledeporte) tratará de redimirse ante el líder invicto de la Liga Asobal.

Los de Dani Gordo llegan con la moral algo tocada tras sus dos últimos tropiezos (Liga con el Huesca y Liga Europea ante el Partizán), pero también con ánimos de mejorar su imagen, después de la pobre respuesta, sobre todo en el apartado ofensivo, ofrecida en la competición continental en el que solo logró anotar 18 goles. Algo bastante inusual en los leoneses.

Gordo volverá a contar, como en la capital serbia, con la duda del pivote madrileño Alberto Martín, al que posiblemente intentará reservar de cara al encuentro del martes de nuevo ante el Partizán en la última oportunidad para reengancharse a sus escasas opciones de clasificación europea.

El principal objetivo del conjunto ademarista es recuperar la confianza y la dinámica de buen juego perdida en los dos últimos compromisos a domicilio, tanto en la visita liguera a Huesca (35-30), donde se vio superado por su endeblez defensiva, como ante el Partizán donde sus problemas fueron ofensivos. Doblegar al FC Barcelona parece una empresa bastante complicada. Pero tutearle puede convertirse en el mejor argumento para recuperar mentalmente esa fortaleza que en los dos últimos envites competitivos de los leoneses bajó unos cuantos peldaños.

RECUPERAR LA MEJOR VERSIÓN

Precisamente el entrenador del Abanca Ademar, Dani Gordo, reclamaba a su equipo en la previa del partido de este domingo «recuperar la versión competitiva, más allá del resultado». «Hay ganas de intentar mostrar nuestra mejor versión y las señas de identidad del equipo, desde la defensa, que ya se mejoró en la competición europea frente a la mostrada en Huesca, con mejores números en la portería y que salga la primera oleada de contragolpe», matizó.

Para Gordo, el parón por el aplazamiento del encuentro ante el Nava ante la intoxicación de varios jugadores del conjunto segoviano «adulteró la competición, porque en este tipo de situaciones, que por supuesto hay que lamentar, siempre hay quien sale beneficiado y a nosotros nos perjudicó porque el equipo llevaba una buena dinámica competitiva y jugaba en casa», dijo.