Más de 220 corredores aseguran el futuro del Trail Valles del Sil en Páramo del Sil

Más de 220 corredores y andarines se han dado cita este fin de semana en la primera edición del Trail Valles del Sil de Páramo del Sil. Una iniciativa que nació desde dentro, de la mano de tres jóvenes del pueblo aficionados a las carreras de montaña, con el objetivo de poner en valor el excepcional entorno natural de un municipio que tiene mucho que ofrecer y está todavía sin explotar. Un paisaje de montaña único, coronado por varios dosmiles, ideal para la práctica de este deporte y que, este sábado, se ha convertido en escenario de un gran éxito que asegura el futuro de la carrera. La organización ya piensa en la segunda edición y para ello cuenta con el respaldo de todo el pueblo. Más de 40 voluntarios han avalado este proyecto y prestado su apoyo para que todo se desarrollase según lo previsto, además de los numerosos patrocinadores/colaboradoresa, entre los que ha habido alojamientos de turismo rural, bares y restaurantes, bodegas de vino, empresas locales de construcción y otros servicios, clínicas de fisioterapia, clubes de montaña y administraciones como el Ayuntamiento y la Junta Vecinal de Páramo del Sil y el Consejo Comarcal del Bierzo.

El Trail Valles del Sil constaba de dos modalides competitivas, la carrera reina de 27 kilómetros y el speed trail de 15 kilómetros. También andarines, pero esta no entraba en competición.

Los ganadores de cada una de ellas han sido los siguientes:

27 KM MASCULINO

1º Pedro Pinillas / 2:36:52

2º Manuel Méndez / 2:42:42

3º Manuel González / 2:48:24

27 KM FEMENINO

1ª Rebeca Vázquez / 3:44:02 2ª

Ana Belén Rubio / 3:44:58 3ª

Lorena Diñeiro / 3:50:28

15 KM MASCULINO

1º Pedro Acevedo /1:13:43

2º Diego Fernández / 1:16:23

3º Fidel Leonardo / 1:19:51

15 KM FEMENINO

1ª Beatriz Hernández / 1:28:25

2ª Zaida Cuadrado / 1:37:40

3º Jéssica Losada / 1:38:47